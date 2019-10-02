BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036675 -0,14
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
02.10.2019 16:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036675
|-0,14
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056311
|-0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018595
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,061034
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,064615
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015604
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043122
|-1,49
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,122854
|-1,35
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020004
|-1,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,055447
|-1,32
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075094
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024968
|-1,24
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,114805
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020167
|-0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016333
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021172
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017200
|-0,69
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024540
|-0,60
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016764
|-0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011499
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018389
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017313
|-1,70
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028756
|-1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028732
|-1,68
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030703
|-1,68
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029686
|-1,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA