BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064432 -0,83
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

27.09.2019 14:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064432 -0,83
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061995 -0,75
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045039 -0,74
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036754 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037026 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013470 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042714 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079119 -0,85
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106280 -0,83
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018885 -0,81
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073686 -0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024587 -0,58
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013074 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020894 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016346 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,058247 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020574 -0,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019328 -0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024171 -0,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016944 -0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023410 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028547 -1,70
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030903 -1,59
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027095 -1,50
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017906 -1,19
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029729 -1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et