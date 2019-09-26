BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042150 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.

26.09.2019 14:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042150 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031562 -0,09
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022871 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029247 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,060182 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036611 -1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060029 -0,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108663 -0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074051 -0,60
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075173 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,018310 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019122 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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