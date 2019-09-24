BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,063695 -0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.
24.09.2019 15:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,063695
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,064275
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057261
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021578
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042047
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035280
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029168
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026994
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024162
|-0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021129
|-0,26
|NN Hay. Em. Stand. EYF
|0,043809
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012982
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016672
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013020
|-0,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023790
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010958
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021481
|-0,19
Kaynak: AA