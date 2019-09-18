BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062597 -0,13
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

18.09.2019 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062597 -0,13
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065138 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045483 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,027149 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015343 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029506 -1,15
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078263 -1,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,105159 -1,11
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073725 -1,09
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019583 -1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024546 -0,94
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020853 -0,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011619 -0,64
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019890 -0,56
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021124 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016270 -1,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011050 -0,84
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016733 -0,83
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023886 -0,79
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020299 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028314 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029721 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029002 -0,12
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017925 -0,12
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018214 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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