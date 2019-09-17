BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018036 -0,23
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
17.09.2019 14:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018036
|-0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054558
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,067454
|-0,16
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043949
|-0,16
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034864
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067765
|-0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068524
|-0,96
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079164
|-0,94
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,106343
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059730
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024780
|-0,67
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011694
|-0,66
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,106842
|-0,53
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016403
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,114033
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018958
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013106
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024077
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019301
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016873
|-0,04
Kaynak: AA