BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083023 -0,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.
11.09.2019 14:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083023
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034368
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061778
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094560
|-0,13
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063775
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060343
|-0,19
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015787
|-0,16
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016951
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109303
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015379
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031066
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027241
|-0,11
Kaynak: AA