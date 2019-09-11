BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083023 -0,18

Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

11.09.2019 14:00

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083023 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034368 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061778 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094560 -0,13 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063775 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060343 -0,19 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015787 -0,16 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016951 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109303 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015379 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031066 -0,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027241 -0,11

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)