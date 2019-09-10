BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034430 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. B.A.

10.09.2019 15:14
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034430 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054084 -0,24
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063856 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094681 -0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017893 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015858 -0,33
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016978 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015886 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016058 -0,27
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015813 -0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et