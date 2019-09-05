BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38
MetLife Em.
05.09.2019 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036590
|-1,41
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054495
|-1,38
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036190
|-1,22
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067643
|-1,22
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052139
|-1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013266
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035724
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032989
|-0,97
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074176
|-0,89
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012233
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107330
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072941
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020471
|-1,71
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023127
|-0,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021101
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011850
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010126
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031466
|-1,24
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018229
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030219
|-1,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027586
|-1,21
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030237
|-1,21
Kaynak: AA