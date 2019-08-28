BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,028076 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç.

28.08.2019 15:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,028076 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,026278 -0,10
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065816 -0,08
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064706 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,057526 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014929 -0,44
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013288 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028078 -1,32
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020806 -1,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100459 -1,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024658 -1,05
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018492 -1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023380 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020122 -0,80
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011134 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058979 -0,53
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,015865 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012452 -0,13
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018686 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013792 -0,12
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016319 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018925 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030757 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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