BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033529 -1,71
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
21.08.2019 14:28
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033529
|-1,71
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,053200
|-0,87
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020089
|-0,76
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028355
|-0,74
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,042779
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015336
|-1,76
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016472
|-1,62
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015383
|-1,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014979
|-1,39
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015390
|-1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043031
|-0,19
Kaynak: AA