BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034365 -0,66
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

16.08.2019 14:19
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034365 -0,66
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059501 -0,45
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053714 -0,40
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028590 -0,37
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020282 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014870 -0,93
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013002 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,43
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,26
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074274 -3,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018001 -3,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023364 -2,76
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011230 -2,04
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020212 -1,85
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026000 -1,73
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,059591 -1,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010405 -1,70
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015513 -1,59
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022180 -1,01
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015562 -0,99
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020910 -0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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