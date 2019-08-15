BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
15.08.2019 14:47
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029238
|-3,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040390
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028990
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021602
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056317
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015124
|-3,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049148
|-1,00
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019024
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016163
|-1,98
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,019365
|-0,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019579
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010585
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012676
|-0,23
Kaynak: AA