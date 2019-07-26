BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054341 -0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052173 -0,12
Ziraat Hayat ve Em. K.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054341
|-0,12
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052173
|-0,12
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036907
|-0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041085
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015182
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013266
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044028
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022337
|-1,38
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019261
|-1,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,122197
|-1,32
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075284
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012458
|-1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020973
|-1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024886
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027347
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019739
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016418
|-0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011036
|-0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015918
|-0,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022794
|-0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021401
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027162
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027498
|-0,12
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026861
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028271
|-0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027983
|-0,09
Kaynak: AA
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