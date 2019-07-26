BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054341 -0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052173 -0,12
Ziraat Hayat ve Em. K.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054341 -0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052173 -0,12
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036907 -0,01
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041085 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015182 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013266 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044028 -1,42
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022337 -1,38
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019261 -1,32
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122197 -1,32
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075284 -1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -1,50
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020973 -1,06
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024886 -0,99
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027347 -0,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019739 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016418 -0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011036 -0,50
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015918 -0,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022794 -0,42
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021401 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027162 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027498 -0,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026861 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028271 -0,09
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027983 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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