BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032894 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032894 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029690 -0,28
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,063815 -0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025304 -0,24
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041873 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015262 -0,53
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015223 -0,49
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014807 -0,43
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015184 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010030 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et