BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032894 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032894
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029690
|-0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,063815
|-0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,025304
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,041873
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015262
|-0,53
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015223
|-0,49
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016361
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014807
|-0,43
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015184
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010030
|-0,01
Kaynak: AA
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