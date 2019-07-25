BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032894 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029690 -0,28 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,063815 -0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025304 -0,24 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041873 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015262 -0,53 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015223 -0,49 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014807 -0,43 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015184 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010030 -0,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)