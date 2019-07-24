BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038717
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012091
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016260
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,032907
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026671
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028042
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028056
|-0,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016924
|-0,29
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017173
|-0,29
Kaynak: AA
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