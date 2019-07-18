BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051981 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036649 -0,07
Garanti Em. Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051981
|-0,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036649
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054096
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033499
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039102
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012136
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050789
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020200
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028848
|-1,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025314
|-0,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016766
|-0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028664
|-0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027794
|-0,89
Kaynak: AA
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