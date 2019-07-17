BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031739 -0,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031739
|-0,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016844
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,025456
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,051009
|-0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024778
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039219
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012216
|-0,81
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014625
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014668
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,015154
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014294
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011186
|-0,01
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016147
|-0,01
Kaynak: AA
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