BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031739 -0,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031739 -0,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016844 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025456 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,051009 -0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024778 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039219 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012216 -0,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014625 -0,42
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014668 -0,21
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015154 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014294 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011186 -0,01
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016147 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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