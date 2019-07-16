BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090269 -0,90
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090269
|-0,90
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091231
|-0,86
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059348
|-0,81
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061110
|-0,77
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032402
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014692
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013023
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,086322
|-2,34
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,100406
|-2,34
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,053113
|-2,34
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,113674
|-2,34
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056157
|-2,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023824
|-1,94
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020247
|-1,39
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011197
|-1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026573
|-1,17
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012356
|-1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015676
|-2,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010524
|-2,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022007
|-1,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015372
|-1,91
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022550
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028921
|-0,56
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025386
|-0,44
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016822
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027887
|-0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028758
|-0,26
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri