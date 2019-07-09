BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031991 -2,31
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031991
|-2,31
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016834
|-1,24
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,050946
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,041022
|-0,98
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024807
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014753
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043465
|-1,82
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057579
|-1,36
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019435
|-1,20
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,118509
|-1,18
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023000
|-1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014787
|-2,57
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015797
|-2,45
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014793
|-2,38
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014736
|-2,10
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015644
|-2,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022180
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015483
|-0,02
Kaynak: AA
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