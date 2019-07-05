BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035752 -0,92
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035752 -0,92
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036219 -0,58
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064666 -0,50
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061914 -0,49
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045018 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012998 -0,23
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014776 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038400 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033191 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028214 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011986 -0,62
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032281 -0,31
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050693 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072597 -0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074321 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019860 -0,55
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010663 -0,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015911 -0,29
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020946 -0,21
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022281 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026725 -1,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016584 -1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -1,44
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028379 -1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026121 -1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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