BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060618 -0,75
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060618 -0,75
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073177 -0,73
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,067459 -0,73
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093255 -0,72
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036595 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013028 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014786 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043836 -1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056703 -1,00
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019597 -0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025037 -0,91
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108167 -0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024281 -0,68
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012565 -0,65
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032383 -0,49
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020481 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,056742 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022289 -0,95
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015544 -0,87
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015957 -0,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010696 -0,65
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019969 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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