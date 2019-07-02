BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036756 -1,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036756
|-1,12
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065700
|-1,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052063
|-1,05
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062903
|-0,97
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045750
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033623
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012066
|-2,27
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032565
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050970
|-0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016077
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075005
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020143
|-0,98
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020340
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026705
|-3,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026085
|-3,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016570
|-3,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027471
|-3,01
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028354
|-2,95
Kaynak: AA
18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
Son Dakika Haberleri