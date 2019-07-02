BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036756 -1,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036756 -1,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065700 -1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052063 -1,05
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062903 -0,97
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045750 -0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033623 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012066 -2,27
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032565 -0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050970 -0,49
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016077 -0,25
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075005 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020143 -0,98
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020340 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026705 -3,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026085 -3,13
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016570 -3,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027471 -3,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028354 -2,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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