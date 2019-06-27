BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052530 -0,37
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054367 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052530
|-0,37
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054367
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037106
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041034
|-0,24
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063011
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014525
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012992
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027507
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043035
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084052
|-0,68
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,097775
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051725
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023251
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,025854
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019726
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074706
|-0,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,058571
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010351
|-0,54
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015464
|-0,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015044
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020316
|-0,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021610
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029306
|-1,54
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027554
|-1,47
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017077
|-1,47
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027174
|-1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028305
|-1,46
Kaynak: AA
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