BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066565 -0,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036895 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040792 -0,31
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052269 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 -0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033588 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032370 -0,47
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014739 -0,28
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074437 -0,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012349 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020205 -0,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018215 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Kaynak: AA
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