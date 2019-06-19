BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037060 -0,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054665 -0,28
NN Hay. Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037060 -0,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054665 -0,28
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052431 -0,28
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036205 -0,15
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060829 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012372 -0,45
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032365 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020361 -0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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