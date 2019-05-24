BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027963 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027963
|-0,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015417
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032901
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023293
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081332
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038581
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040586
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033355
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012883
|-0,59
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013420
|-0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012610
|-0,51
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012883
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013180
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019937
|-0,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013824
|-0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009298
|-0,26
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013910
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012018
|-0,11
Kaynak: AA