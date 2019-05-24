BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027963 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027963 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015417 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032901 -0,32
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023293 -0,29
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081332 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038581 -0,70
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040586 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033355 -0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012883 -0,59
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013420 -0,52
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012610 -0,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012883 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013180 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019937 -0,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013824 -0,43
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009298 -0,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012018 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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