Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028969 -0,27
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028969 -0,27
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057245 -0,21
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015430 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051348 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025132 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053126 -0,47
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060893 -0,35
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059999 -0,33
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018815 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047399 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013381 -0,56
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013069 -0,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013777 -0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013335 -0,51
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013258 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et