Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028969 -0,27
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028969
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057245
|-0,21
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015430
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,051348
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025132
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053126
|-0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060893
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,059999
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018815
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047399
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013381
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013069
|-0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013777
|-0,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013335
|-0,51
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013258
|-0,44
Kaynak: AA