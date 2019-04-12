Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029047 -0,94
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029047
|-0,94
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033340
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077149
|-0,55
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057788
|-0,51
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031583
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013980
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086092
|-1,04
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069396
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044691
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026558
|-1,01
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027066
|-1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014225
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013135
|-0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013154
|-0,85
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013456
|-0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010112
|-0,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015042
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014733
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021184
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011976
|-0,27
Kaynak: AA