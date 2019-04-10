Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061655 -0,39
Garanti Em. Hay. D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,061655
|-0,39
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,089859
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087931
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077363
|-0,32
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,059359
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032722
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048666
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012090
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071450
|-0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,031308
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013270
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019636
|-0,20
Kaynak: AA