Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060085 -0,54
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060085
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062858
|-0,51
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035430
|-0,48
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034681
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,047150
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053671
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056781
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,031100
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103096
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,069740
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,070722
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019440
|-0,39
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019264
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017724
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018031
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015193
|-0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025184
|-0,96
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015350
|-0,93
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,024372
|-0,92
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026800
|-0,90
Kaynak: AA