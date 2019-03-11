Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059008 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059008
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042912
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061862
|-0,50
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034312
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,034515
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014060
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012436
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034569
|-1,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019536
|-1,11
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047183
|-0,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054813
|-0,83
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088877
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,096494
|-1,22
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053206
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,067495
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023426
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,065606
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021604
|-0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015047
|-0,65
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010525
|-0,48
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015586
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012093
|-0,17
Kaynak: AA