Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030454 -0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030454
|-0,20
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033962
|-0,16
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048049
|-0,15
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058150
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042323
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029567
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034537
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,095997
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,052903
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066947
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010658
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046496
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018659
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018512
|-0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017479
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014724
|-1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024385
|-1,35
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014853
|-1,34
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023201
|-1,30
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023611
|-1,30
Kaynak: AA