Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074695 -0,34
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074695
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045487
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084150
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084946
|-0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055622
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011462
|-0,09
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098492
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030032
|-0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,014979
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011276
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017454
|-0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012273
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024648
|-0,87
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014884
|-0,87
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015012
|-0,87
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024970
|-0,84
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023855
|-0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA