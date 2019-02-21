Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031467 -0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031467
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057096
|-0,31
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016168
|-0,26
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030411
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059646
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012229
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033807
|-0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054241
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027892
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061277
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014256
|-0,63
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015360
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014671
|-0,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014393
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014515
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018488
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010750
|-0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017787
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017439
|-0,01
Kaynak: AA