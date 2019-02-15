Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031610
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057086
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046744
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034546
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059101
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013876
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026825
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033713
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014328
|-0,41
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014422
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014569
|-0,30
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014650
|-0,29
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014436
|-0,29
Kaynak: AA