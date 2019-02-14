Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049209 -0,27
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037011 -0,22
Fiba Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049209
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037011
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045119
|-0,17
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033551
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056180
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013879
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012150
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054380
|-2,13
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027802
|-2,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088703
|-2,09
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019352
|-1,95
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053954
|-1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023088
|-2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019574
|-1,29
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010890
|-1,28
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,097682
|-1,09
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036209
|-0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011781
|-1,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014520
|-1,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020878
|-1,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015152
|-0,75
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010255
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014677
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024100
|-0,44
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014555
|-0,44
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023339
|-0,43
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023954
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA