Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084003 -0,91
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084003
|-0,91
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055768
|-0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083232
|-0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055025
|-0,80
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073917
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013769
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011972
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028654
|-1,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054638
|-0,81
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019105
|-0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053155
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020861
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062110
|-1,14
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050638
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091799
|-0,74
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,095962
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023900
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020805
|-0,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014464
|-0,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015008
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011649
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010168
|-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA