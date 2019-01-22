Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034097 -0,16
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034097 -0,16
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058007 -0,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037122 -0,06
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049406 -0,06
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060930 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013522 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011908 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025638 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020301 -0,75
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018399 -0,68
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018261 -0,52
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,096879 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF 0,093473 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022301 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019003 -0,39
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,058316 -0,34
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010535 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018382 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018446 -0,06
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014488 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023932 -0,86
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014458 -0,86
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023312 -0,85
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021719 -0,85
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014573 -0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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