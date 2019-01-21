Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034150 -0,04
NN Hay. Em. Değ.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034150 -0,04
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047946 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018457 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022966 -0,63
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023513 -0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024139 -0,62
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014583 -0,62
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023195 -0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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