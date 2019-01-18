Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034165 -0,85
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034165
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042198
|-0,79
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057771
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060709
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042039
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011864
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033810
|-0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028980
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091521
|-0,77
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050416
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062281
|-0,74
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065009
|-0,69
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029520
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018473
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023338
|-0,51
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022041
|-0,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014674
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023662
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024290
|-0,49
Kaynak: AA