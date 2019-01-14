Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045109 -0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045109
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,061885
|-0,73
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042486
|-0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067458
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083525
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011805
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029130
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034179
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029727
|-1,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044999
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065497
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,090898
|-0,28
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050080
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018727
|-0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009487
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018282
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016786
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020495
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014857
|-0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024592
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023962
|-0,87
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014968
|-0,87
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023404
|-0,86
Kaynak: AA