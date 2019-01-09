Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029439 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054235 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050289 -0,33 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015373 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024540 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013699 -0,55 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013431 -0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013708 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013534 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013202 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011920 -0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014743 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020825 -0,08 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017213 -0,06 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,017694 -0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)