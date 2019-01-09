Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029439 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029439
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,054235
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,050289
|-0,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015373
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,024540
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013699
|-0,55
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013431
|-0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013708
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013534
|-0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013202
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011920
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014743
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020825
|-0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017213
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,017694
|-0,05
Kaynak: AA