Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045078 -0,88
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045078 -0,88
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055207 -0,79
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059870 -0,77
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042413 -0,77
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037180 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011713 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028261 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029437 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044133 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015792 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,021933 -0,02
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,012905 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018495 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018179 -0,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016627 -0,07
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015272 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014662 -0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024265 -0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023642 -0,98
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023089 -0,98
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023459 -0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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