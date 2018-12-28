Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055563 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055563 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016841 -0,56
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023239 -0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079581 -0,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049760 -0,23
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016534 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,049933 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016742 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,022976 -0,24
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013841 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,014085 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011004 -0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019176 -0,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013858 -0,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013301 -0,28
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009263 -0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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