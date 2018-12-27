Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,38
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044517
|-0,38
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033679
|-0,37
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032892
|-0,37
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058992
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,033319
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011616
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030411
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028853
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,058562
|-0,24
|MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,021258
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,062066
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,010746
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018158
|-0,37
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015682
|-0,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013899
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016537
|-0,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019234
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023530
|-0,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014222
|-0,35
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014324
|-0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022747
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023358
|-0,35
Kaynak: AA