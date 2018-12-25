Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015249 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015249 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052737 -0,18
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056471 -0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,058599 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053843 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013053 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030756 -0,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040040 -0,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025200 -0,53
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021905 -0,46
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080109 -0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085242 -1,50
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022338 -0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042276 -0,59
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062350 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058789 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019397 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013454 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011080 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009369 -0,18
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014052 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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