Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033599 -0,94
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047153 -0,61
Garanti Em. Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033599
|-0,94
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047153
|-0,61
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048766
|-0,39
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032822
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054307
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011603
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013063
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031213
|-1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026769
|-1,36
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019031
|-0,94
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,049005
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,029913
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086915
|-1,53
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,062789
|-1,13
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047828
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022650
|-1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042671
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018058
|-1,18
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009339
|-0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019398
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013444
|-0,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016554
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022373
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022549
|-0,99
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022975
|-0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023146
|-0,98
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013991
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA