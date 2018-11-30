Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,045889 -0,84
MetLife Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032645
|-1,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,045889
|-0,84
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,031474
|-0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,035067
|-0,82
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051899
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011529
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027334
|-1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,009988
|-1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043355
|-0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028040
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063204
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012602
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017525
|-1,37
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017493
|-0,45
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011668
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016338
|-0,27
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014130
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020200
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021669
|-0,67
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022630
|-0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021509
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,022262
|-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)