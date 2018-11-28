Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041817 -0,98
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041817 -0,98
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039165 -0,91
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077001 -0,86
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053979 -0,84
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,078864 -0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011537 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013045 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019189 -0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030148 -0,71
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081551 -0,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025552 -0,57
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016828 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057484 -0,79
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022789 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018138 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043479 -0,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047481 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017725 -0,22
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014117 -0,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016346 -0,16
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015801 -0,06
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010730 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013609 -0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021758 -0,38
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013709 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021923 -0,37
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020431 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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